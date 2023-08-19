Галактионов: «Ни одного предложения по Изидору в клубе нет»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Первый вопрос по персоналиям. В заявке нет Дзюбы и Изидора. Когда болельщикам ждать Артёма на поле? Есть ли вероятность, что Вильсон еще сыграет в футболке «Локомотива»?

- Что касается Дзюбы, он восстанавливается, и есть большие предпосылки, что он будет готовиться к следующему туру и следующий микроцикл проведет уже в общей группе. Что касается Изидора, буквально на предыгровой тренировке почувствовал недомогание, поэтому по медицинским показателям не приехал сюда. Ваш вопрос не совсем понятен. Я понимаю, да, предложение по нему муссируется в прессе, но ни одного предложения по нему в клубе нет.

- Что касается Рыбчинского, верите ли вы, что день рождения может позитивно сказаться настолько, что футболист будет в еще большем психологическом ударе?

- Сегодня в большей степени скажется уровень готовности. А его внутренний посыл - в такой день приятно проявить себя, мы очень надеемся, что этого хватит. Сегодня не смогли рассчитывать на того же Тикнизяна, потому что тоже фактически не тренировался всю неделю и не очень хорошо себя чувствовал. Посмотрим, сможет ли он выйти и помочь команде по ходу матча.

- Тяжелая дорога на поезде. Вы много раз это проходили. Но как сегодня жара и такая дорога могут сказываться, учитывали ли это при подготовке?

- Вы правы, что это не первый наш выезд, мы прекрасно понимаем этапы подготовки, как необходимо команду подводить, поэтому очень надеемся, что это никак не скажется, тем более команды в равных условиях. Надо показывать хорошее качество игры и радовать болельщиков положительным результатом.

- В марте дома под вашим руководством в зрелищном матче выиграл 3:2. Первый тайм 0:2, и три забили во втором тайме. Насколько анализировали ту игру, стоит ли ее анализировать спустя пять месяцев и проводить какие-то аналогии?

- Нет, это уже другая история, очень много матчей сыграно, и сейчас новый сезон, новые эмоции, совершенно новая игра. Поэтому отталкиваемся в большей степени от того, как нам лучше выглядеть по качеству игры. Последние игры соперника анализировали в большей степени.

- Изменился ли соперник с тех пор?

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- Безусловно, поэтому определенный акцент на этом мы сделали.