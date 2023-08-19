Булыкин: «Все голы в ворота ЦСКА - результат ошибок»

В пятом туре российского чемпионата московский ЦСКА потерпел поражение в дерби с земляками из «Динамо», и бывший форвард бело-голубых Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о причинах неудачи. Он считает, что причиной пропущенных голов ЦСКА были ошибки в обороне - по его словам, к таким вещам всегда приводят именно они.

- Здесь я хочу сказать, что все голы – результат ошибок. Где-то вратарь, где-то защитник. Игру сделали ошибки и больше желание «Динамо», в принципе, все хотели увидеть настрой игроков, сейчас это видно и это приносит результат, - цитирует слова Булыкина vprognoze.ru.