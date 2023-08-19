Представитель Лунёва: «Переговоры велись по «Балтике», «Рубину» и «Ростову»

Антон Смирнов, представитель новичка азербайджанского «Карабаха» Андрея Лунёва, назвал российские клубы, в которые вратарь мог перейти.

«С «Динамо» мы переговоров не вели и интереса от них не было. Конкретного оффера на бумаге не было ни от одного российского клуба. Но переговоры велись по «Балтике», «Рубину» и «Ростову», — заявил агент бывшего игрока сборной России, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Также Смирнов рассказал, что зарплата в размере 200 тысяч евро не соответствует реальности, отметив, что предложение «Карабаха» превышало всё, что приходило из России.

Напомним, что Андрей Лунёв присоединился к азербайджанскому клубу на правах свободного агента. Предыдущими местами работы голкипера российской национальной команды были «Зенит», «Уфа» и леверкузенский «Байер».