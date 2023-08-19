В ближайшее время атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль может сменить один московский клуб на другой, перейдя из ЦСКА в «Динамо». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в случае перехода в ряды «бело-голубых» Карраскаль будет зарабатывать 1,4 миллиона евро в год без учёта бонусных выплат.

В ЦСКА Хорхе Карраскаль переходил в феврале 2022 года. С тех пор колумбиец провёл 47 официальных матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

Отметим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Хорхе Карраскаля в 7 миллионов евро.