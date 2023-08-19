​В XXI веке никто не забивал ЦСКА в чемпионате России больше, чем Смолов

В субботу «Динамо» обыграло ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России со счётом 2:1. Автором победного гола стал нападающий «бело-голубых» Фёдор Смолов.

Как сообщает Opta, Смолов теперь имеет на своём счету девять голов в матчах против ЦСКА в Премьер-лиге. Отмечается, что в XXI веке больше голов в матчах чемпионата России против «армейцев» не забивал никто. По восемь голов в таких играх забивали Александр Кержаков и Спартак Гогниев.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт 26 августа – против «Рубина» на выезде.

После пяти туров РПЛ «Динамо» имеет 10 очков в своей копилке.