​«Динамо» с начала прошлого сезона лишь раз проиграло в дерби Москвы

«Динамо» в последнее время неплохо показывает себя в дерби Москвы. В начала прошлого сезона «бело-голубые» в чемпионате России проиграли только одно из девяти московских дерби, о чём рассказывает Opta.

Напомним, что в субботу «Динамо» обыграло на своём поле ЦСКА со счётом 2:1 в пятом туре Премьер-лиги. Команда Марцела Лички быстро пропустила, но во втором тайме организовала два гола и набрала три зачётных балла.

Следующий матч Премьер-лиги «Динамо» проведёт в субботу, 26 августа. Команда Марцела Лички будет играть против «Рубина» на выезде. Игра стартует в 17:30 по московскому времени.