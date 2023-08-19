​Джикия высказался о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Об этом трансфере должно быть объявлено в ближайшие часы.

Джикия вспомнил о своих словах, что он будет рад за молодых футболистов из РПЛ, которых пригласят в топ-чемпионаты.

«Если у Арсена всё сложится, напишу ему, от души поздравлю, буду следить за карьерой и статистикой. Интересно, как игрок из РПЛ может смотреться сегодня в Испании», - сказал Джикия, чьи слова приводятся на сайте «Спартака».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 20 августа – против «Зенита» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.