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Пименов: «Футболисты ЦСКА сами виноваты»

19 Августа 2023 • 18:36 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший игрок столичного «Динамо» Руслан Пименов подвёл итог «братского дерби» против ЦСКА.

«Дерби получилось. Обе команды показали высокий темп, несмотря на жару. Было очень душно. Футболисты ЦСКА сами виноваты — забивайте второй мяч, и «Динамо» пришлось бы тяжело», — заявил экс-форвард российской сборной, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Напомним, что «бело-голубые» одержали волевую победу со счётом 2:1 в домашней встрече пятого тура РПЛ. После гола Антона Заболотного подопечные Марцела Лички ответили забитыми мячами Муми Нгамалё и Фёдора Смолова. «Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Руслан Пименов
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