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Дьяков: Лёгкой прогулки для «Краснодара» не будет

19 Августа 2023 • 18:32 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
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Через 0 ч. 12 мин.

Бывший игрок многих клубов РПЛ Виталий Дьяков оставил прогноз на матч пятого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом».

«Что касается лёгкой прогулки для «Краснодара», то этого точно не будет. Что-то мне подсказывает, что вообще сегодня «Локомотив» может не проиграть и могут забрать очки у «Краснодара», — заявил экс-футболист «Динамо» и «Ростова», чьи слова приводит Vprognoze.ru. По мнению эксперта, отсутствие Артёма Дзюбы влияет на качество игры «железнодорожников», также отметив, что «Краснодар» показывает футбол, заточенный на достижение результата.

Напомним, что «быки» примут «Локомотив» сегодня, 19 августа. Стартовый свисток на стадионе «Краснодар» назначен на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Виталий Дьяков
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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