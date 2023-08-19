​Без Дзюбы: «Краснодар» и «Локомотив» назвали составы на очный матч

В субботу вечером в пятом туре чемпионата России сыграют «Краснодар» и «Локомотив». «Быки» лидируют в турнирной таблице (12 очков), а то время как «железнодорожники» располагаются в средней её части (5 очков).

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Сафонов, Волков, Кайо, Алонсо, Оласа, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба.

Рулевой «Локомотива» Михаил Галактионов, в свою очередь, включил в стартовый состав таких исполнителей: Лантратов, Ненахов, Самошников, Погостнов, Фассон, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Карпукас, Глушенков, Пиняев.

Отметим, что нападающий Артём Дзюба ещё не восстановился после повреждения.

Матч «Краснодар» - «Локомотив» стартует в 19:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.