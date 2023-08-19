​Личка: «Рад, что футболисты понимают мою философию»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий после волевой победы над ЦСКА (2:1) в матче пятого тура чемпионата России.

«Я рад, что футболисты понимают мою философию футбола. Мы смогли перевернуть игру. В первом тайме мы действовали не так уверенно, особенно в нападении.

Смолов? Он ментально силён – может три раза ошибиться, а на четвёртый сделать результат. Я не думал его менять», - сказал Личка на пресс-конференции.

Отметим, что именно Фёдор Смолов стал автором победного гола. Нападающий реализовал пенальти.

Следующий матч «Динамо» проведёт 26 августа – против «Рубина» на выезде.