Мостовой назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Динамо»

Бывший футболист «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой назвал причины поражения ЦСКА в «братском дерби» против «Динамо».

«На старте сезона я сразу увидел, что у ЦСКА есть проблемы со скамейкой и это физически видно. Ошибка грубейшая Набабкина. От усталости? Конечно! Ему ведь не 25 лет и никогда не было сильным игроком», — заявил эксперт, чьи слова приводит Vprognoze.ru. По его мнению, дерби было равным и тянуло на ничью, о чём сам Мостовой говорил до стартового свистка.

Напомним, что ЦСКА уступил матч пятого тура Премьер-лиги со счётом 1:2, выйдя вперёд в первой половине усилиями Антона Заболотного. Подопечные Владимира Федотова находятся на четвёртой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с девятью баллами.