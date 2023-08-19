«Динамо» и ЦСКА в жару сражались за важные очки. Гости сразу повели после добивания головой от Антона Заболотного, после чего не раз могли удвоить перевес. С другой стороны, динамовцы наказали соперника Кирилла Набабкина на 46-й минуте, и Николя Нгамалё сравнял счет. В концовке Заболотный стал антигероем, рукой остановив полет мяча в сторону своих ворот - пенальти, который не без шансов для голкипера исполнил Фёдор Смолов.

Как «Динамо» набрало важные очки, смотрите в видеообзоре.