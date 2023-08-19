Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «армейцев» в матче против «Динамо».

«Была бесшабашная игра с двух сторон. Могли и 5:5 сыграть. Подводила реализация игроков. Моменты были и у тех, и у других. Во втором тайме «Динамо» добавило физически. ЦСКА подсел, а «динамовцы» его додавили.

Погода в этом матче тоже свою роль сыграла. Играть в три часа дня в такую жару - это такая морока для футболистов. Почему не сделать эту игру вечером? Зрители пришли бы, удовольствие получили тоже. Зачем издеваться над футболистами? Понятно, что все делается в угоду телевидению. Но если случится трагедия, то не телевидение же будет отвечать. В такую жару играть очень тяжело. Поэтому играли без центра поля, атака туда, атака сюда. Было бы больше мастерства, то при такой игре забили бы гораздо больше голов. Я говорю, 5:5 бы сыграли. Было несколько непонятных решений. Я считаю, Смолов должен был в первом тайме получить жёлтую карточку за фол на Глебове. Потом получить вторую за симуляцию. Рошу тоже можно было удалять. Ошибок многовато было технических. Оборона ЦСКА была слабым местом в этой игре», - сказал Масалитин.