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Личка: «Эта игра могла закончиться, например, со счётом 3:3»

19 Августа 2023 • 17:55 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Мне кажется, получилось разные таймы. В первом ЦСКА лучше понимал, что делать с «Динамо», а вот «Динамо» не всегда понимало, что делать с ЦСКА. Согласны?

- Да, я сказал, что наши атакующие игроки стояли очень высоко и не искали зоны между линиями, которые были свободные. Было по два человека в линии с центральными защитниками. Потом Фабиан Бальбуэна и Николас Маричаль не могли играть, только выбивать вперед. А высокие мячи сложно выигрывать у ЦСКА, потому что там очень высокие центральные защитники. Но можно сказать, что у нас тоже в первом тайме получались хорошие моменты, как и у ЦСКА. Понятно там, через стандарты, потому что они сильные и мощные. Я бы хотел сказать, что вообще сегодня как команда ЦСКА, так и мы показали хорошую интенсивность игры, хорошие качества. Были и детские  ошибки как у соперника, так и у нас, но эта игра могла закончиться, например, со счётом 3:3, без проблем.

- Вы любите такой счет 3:3.

- Да, люблю. Но лучше, когда выигрываешь, 4:3 было бы хорошо. Надо также поздравит соперника, который также показал высокие качества игры и как команда очень силен.

- Вы уже сказали Макарову, что до зимы надо научиться правой ногой попадать по воротам?

- Нет, но в четверг после тренировки Гладышев и Макаров остались. Мы делали такие индивидуальные упражнения под левую ногу, под правую ногу. У Макарова не получалось плохо на тренировке, но, к сожалению, сегодня не попал в ворота. Так иногда бывает, уверен, что в следующей игре он нам поможет и забьет гол, как с «Балтикой», например.

- С чем была связана замена Бессмертного в перерыве? Достаточно он показал то, что от него требовали?

- Я чувствовал, что он нервничал. Ему было сложно сегодня психологически, хотя физически он хорошо готов. Понятно, когда против тебя действует игрок вроде Облякова, он проявил к нему слишком много уважения. Уважай соперника, да, но и показывай против него свои лучшие качества. Не всегда и это у него получалось. Но это не значит, что он больше не будет играть, нет. Мы просто сделали замену, выпустили на поле опытного игрока,  он тоже старался помочь команде.

- Понятно, что вы готовились по-особенному провести второй тайм, но у ЦСКА случилась очень грубая ошибка в защите. Наверное, впору здесь говорить об удаче. Этот момент повлиял на игру «Динамо»?

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- Я не согласен, потому что надо ожидать. Если бы не было давления на соперника, никогда бы этой ошибки не было, поэтому сразу с начала игры надо идти и давить, чтоб соперник сомневался и начал ошибаться. Это случилось на первой-второй минуте игры, что соперник ошибся. Но это не значит, что ты забил. Надо использовать момент. Это у нас получилось, что Муми хорошо среагировал и  добил мяч в ворота. Ошибка - да, но мы сделали прессинг и давление, вынудив игрока ошибиться. Сам он не ошибется.

- Вы давно не переходили в концовке матча на три центральных защитника, но пришлось перейти. Рисковать не хотелось?

- Понятно, что я хотел оставить игроков впереди, но когда у соперника впереди Гайч, Заболотный, у них высокие нападающие, которые играют корпусом, и в штрафной даешь полсекунды времени, они тебе забьют гол. Поэтому я как бы хотел помочь обороне, все кроссы, которые пойдут в штрафную, чтобы Саба им помогал. Это получилось, потому что в итоге соперник не сравнял счет,  я этому очень рад.

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Динамо Москва Марцел Личка
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