​«Динамо» усилит позицию, где играл Захарян

В ближайшие часы полузащитник Арсен Захарян подпишет контракт с «Реал Сосьедадом». После ухода своего воспитанника «Динамо» рассчитывает подписать другого футболиста на эту позицию. Об этом сообщил Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «бело-голубых».

«На ближайшие недели планируем усиление состава, в том числе на ту позицию, где играл Захарян», - сказал Гафин представителями СМИ.

Напомним, что в субботу «Динамо» обыграло ЦСКА в пятом туре Премьер-лиги со счётом 2:1. На текущий момент команда Марцела Лички имеет десять зачётных баллов в своём активе.