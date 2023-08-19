​Федотов: «Надеюсь, в понедельник появятся новые игроки в атаке»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после субботнего поражения от «Динамо» в пятом туре Премьер-лиги подчеркнул важность усиления состава.

«Надеюсь, в понедельник появятся новые игроки в атаке. Также нам нужны центральный защитник и латерали», - сказал Федотов журналистам на пресс-конференции.

«Отсутствие Акинфеева? Оно не повлияло, мы должны выигрывать такие матчи. Какие претензии к Торопу? Что он пенальти не поймал? За результат отвечает вся команда и тренеры», - отметил рулевой «армейцев».

Напомним, что ЦСКА проиграл «Динамо» на выезде с результатом 1:2.

Следующий матч РПЛ ЦСКА проведёт в пятницу, 25 августа, - против «Оренбурга».