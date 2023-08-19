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Обляков: «Неплохо играли и вели по делу, к сожалению, не удалось ничью удержать»

19 Августа 2023 • 17:40 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Лучший футболист матча «Динамо» - ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».

- Выходил с поля по подтрибунке и ругался. Что больше всего раздражало сегодня - игра команды, показанный результат команды, может быть, поведение «Динамо»?

- Да простые ошибки, наверное. Должны были до победы доводить еще в первом тайме. Понятно, что у «Динамо» тоже были моменты. Они большими силами оставались впереди, поэтому меньше бежали назад. У них тоже были моменты. Но я думаю, что игра была под нашим контролем. Вышли на второй тайм, пропустили гол из-за ошибки, чуть нити игры потеряли, равная игра пошла в конце, пенальти пропустили. Были моменты, нельзя сказать, что заслуживали поражения.

- Вообще показалось, что в первом тайме, который у вас получился очень хорошим, действительно, было много моментов, не забивали, вы понимали, как против «Динамо» действовать. Такое направление по контратакам здорово работало?

- Да, в целом знали, как «Динамо» сейчас играет с приходом Лички. Какие-то моменты были в прошлом сезоне, поэтому хорошо действовали, перекрывали их. Понятно, что нельзя без моментов у наших ворот, у них квалифицированные игроки в атаке. Думаю, мы неплохо играли и вели по делу. К сожалению, не удалось ничью удержать.

- В очередной раз у вас позиция на поле меняется, были на левом фланге, потом на правом фланге. Не показалось, что это вам приносит дискомфорт, что оттуда были хорошие передачи, что с другого фланга.  Спокойно меняетесь?

- Когда ты играешь с мячом, это неважно. Когда ты любишь футбол, как я это делаю, играешь в свое удовольствие, неважно там слева, справа можно создавать моменты и забивать голы. К сожалению, сегодня получилось создавать моменты, но не получилось забить у меня и моих партнеров еще на несколько голов.

- Премия лучшего игрока матча добавляет какого-то позитива?

- Спасибо, но как сказать? Наверное, странно, когда ты проигрываешь, получать эту статуэтку, не знаю, как реагировать. Был расстроен после матча сильно. Даже удивился, когда мне это сказали.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков
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