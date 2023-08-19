Спортивный директор «Леона»: «Трансфер Давилы в ЦСКА — это вопрос нескольких дней»

Спортивный директор мексиканского «Леона» Родриго Фернандес высказался о трансфере форварда Виктора Давилы в ЦСКА.

«Трансфер Давилы в ЦСКА — это вопрос нескольких дней. Нужно дождаться подтверждения платежа», — заявил функционер клуба мексиканского чемпионата, чьи слова приводит издание Sport24. По его мнению, на следующей неделе чилийский нападающий приедет в Москву для прохождения медицинского обследования.

Напомним, что Виктор Давила близок к подписанию контракта с «армейцами» до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в пять с половиной миллионов евро.