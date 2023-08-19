​«Реал Сосьедад» надеется подписать Захаряна в субботу

В ближайшие часы «Реал Сосьедад» надеется завершить трансфер полузащитника Арсена Захаряна. Об этом сообщили в пресс-службе клуба испанской Ла Лиги.

«Да, Захарян прошёл медицинский осмотр. Надеемся официально подписать контракт с ним этим вечером», - ответ пресс-службы «Реал Сосьедада» приводится на страницах сайта «Матч ТВ».

В «Реал Сосьедад» 20-летний Захарян переходит из «Динамо». Полузащитник является воспитанником академии московского клуба.

Ранее в прессе сообщалось о том, что за трансфер Арсена Захаряна «Реал Сосьедад» заплатит 12 миллионов евро.