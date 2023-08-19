Сенников подвёл итоги матча «Динамо» и ЦСКА

Бывший игрок российской национальной команды Дмитрий Сенников поделился эмоциями от матча пятого тура Премьер-лиги между «Динамо» и ЦСКА.

«Впечатления очень хорошие. Игра была интересной. Преимущество переходило от одной команды к другой. ЦСКА немного разочаровывает во вторых таймах. В целом первый тайм был за ЦСКА. Играй они так, победили бы», — заявил экс-защитник «Локомотива», чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, на результат повлияли свежие замены «бело-голубых», а также готовность к поединку и везение. Сенников подытожил, что «братское дерби» тянуло на ничейный результат.

Напомним, что «Динамо» удалось одержать волевую победу со счётом 2:1 усилиями Муми Нгамалё и Фёдора Смолова. Подопечные Марцела Лички поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять баллов.