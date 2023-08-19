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Гершкович оценил влияние фактора жары на матч «Краснодар» – «Локомотив» эксклюзив

19 Августа 2023 • 17:29 Комментировать

Бывший нападающий московского «Локомотива», председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Локомотив».

- Последний матч с «Крыльями Советов» «Локомотив» провёл совсем невыразительно. При этом у Самары очень хороший коллектив, набравший приличную форму. «Крылья» теряют игроков из-за их переходов в другие клубы, но всё равно остаются значимой боевой единицей, показывают атакующий футбол. На фоне «Локомотива» они выглядели получше.

«Краснодар» идёт без потерянных очков и сыграет дома. Жара может сказаться и помешать ему в атакующих действиях, хотя погодные условия и поле всегда одинаковы для обеих команд. Многое зависит от функционального состояния, морально-волевых качеств, от того, кто лучше адаптируется, приспособится и переживёт эту жару.

«Локомотив» должен был сделать работу над ошибками после матча с «Крыльями», чтобы приблизить себя к той игре в атаке, которая была у него в прошлом году. В обороне у «Локомотива» тоже не всё в порядке, особенно в центральной зоне… В общем, посмотрим, как сложится игра в Краснодаре.

Матч «Краснодар» – «Локомотив» начнётся сегодня, 19 августа, в 19:30 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Михаил Гершкович Чемпионат России РПЛ
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