​Уткин низко оценил дерби «Динамо» - ЦСКА

Субботнюю программу пятого тура чемпионата России открывало московское дерби между «Динамо» и ЦСКА. В нём «бело-голубые» отпраздновали волевую победу со счётом 2:1. Своими мыслями о поединке подлился известный журналист Василий Уткин.

«Не очень понимаю, как такую игру – «Динамо» против ЦСКА – можно назвать классной. Все розыгрыши упираются в совершенно несостоятельное завершение, все три гола - разновидности привозов. Это не классная игра, это то, что можно было бы назвать старинной фанатской распевкой «весело - и ***** [всё равно]!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

После пяти сыгранных матчей «Динамо» имеет в своём активе 10 очков. За счёт победы в дерби команда Марцела Лички в турнирной таблице Премьер-лиги обошла ЦСКА, который набрал 9 зачётных баллов.