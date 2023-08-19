Грулёв: «Мне кажется, это не весь наш потенциал»

Лучший футболист матча «Динамо» - ЦСКА Вячеслав Грулёв поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как оцениваете игру? Потому что мне кажется, что для «Динамо» были разные таймы. Как показалось вам?

- Тяжелая игра, соперник хороший, жарко было очень. Без мяча гораздо тяжелее бегать. Обоюдоравная получилась игра. Были моменты, где мы давили, а где-то они. Повезло, что мы выиграли.

- Показалось, что в первом тайме ЦСКА очень здорово разбирал вас и прекрасно понимал, за счет чего будет играть. Вот эти контратаки «армейские», то есть, это была главная проблема? Что бы вы еще выделили?

- Я не знаю, в чем была проблема, разберем на теории. Со стороны как бы хорошо они искали свободные зоны у нас за спиной. Ничего не могу сказать по этому поводу.

- Вы с каким заданием выходили, что говорил тренер, с каким заданием?

- Ничего, как всегда - играть на победу вперед, открываться, ничего особенного.

- Как вам кажется, нынешнее «Динамо», которое сегодня ЦСКА обыграло, насколько оно близко к оптимальному состоянию?

- Давайте посмотрим, может быть, мы еще прибавим. Мне кажется, это не весь наш потенциал. Мы можем больше играть с мячом и больше доминировать.