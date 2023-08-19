Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заболотный как герой и антигерой: «Динамо» вырвало волевую победу над ЦСКА благодаря позднему пенальти

19 Августа 2023 • 17:00 Комментировать (1)
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

В первом из трёх центральных матчей пятого тура РПЛ встречались «Динамо» и ЦСКА.

Протокол игры  
Динамо Москва2:1ЦСКА Москва
  6'Заболотный Антон (0:1)
(1:1) Нгамалё Николя46'  
(2:1) Смолов Фёдор83'  
Шунин АнтонБессмертный Станислав 46' (Даса Элазар ( 46') Бальбуэна ФабианМаричаль НиколасСкопинцев ДмитрийМакаров Денис 66' (Грулёв Вячеслав ( 66') Лаксальт ДиегоСмолов Фёдор  77'Фомин ДаниилНгамалё Николя  34'Тюкавин Константин 78' (Гладышев Ярослав ( 78')
Запасные: Сазонов СабаЛесовой ДаниилЛещук ИгорьГагнидзе ЛукаРасулов КурбанФернандес РобертоКутицкий Александр
Тороп ВладиславНабабкин Кирилл 86' (Гайч Адольфо ( 86') Виллиан Роша  41'МойзесГлебов Кирилл 61' (Рядно Михаил ( 61') Зделар СашаМендес Виктор 62' (Кучаев Константин ( 62') Обляков ИванМухин Максим 87' (Файзуллаев Аббосбек ( 87') Заболотный АнтонЧалов Фёдор
Запасные: Акинфеев ИгорьАгапов ИльяЛукин МатвейШайхутдинов ВладимирЕрмаков НикитаНосков ЕгорКисляк МатвейАрбузов Ярослав
19 августа. Стадион "ВТБ Арена".

После московского дерби в пятом туре состоятся другие большие матчи: «Краснодар» – «Локомотив» и «Спартак» – «Зенит». Ну а пока об игре «Динамо» и ЦСКА. В последнее время команды набрали неплохой ход. До очной встречи «бело-голубые» одержали в чемпионате две победы подряд, а «красно-синие» – три. Если брать прошлый тур, то дома динамовцы обыграли «Балтику», в то время как «армейцы» не без проблем справились с «Сочи».

Перед стартом нового сезона «Динамо» и ЦСКА поучаствовали в так называемом Братском кубке. В товарищеских матчах с челленджами команда Марцела Лички одержала две крупные победы – 5:0 и 6:3. Отметим ещё ситуацию вокруг колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, который находится на перепутье из ЦСКА в «Динамо» и пока ни за какую из этих команд не играет. А, ну и напоследок вспомним про Захаряна, который уже в Испании и вот-вот подпишет контракт с «Реал Сосьедадом».

Команды сразу стартовали достаточно бодро. Не прошло и двадцати секунд, как центральная зона защиты хозяев оказалась под ощутимым давлением. Маричаль дрогнул под прессингом и отдал неточный пас назад Шунину. Повезло динамовцам в данной ситуации, что они привезли себе не гол в свои ворота, а всего лишь угловой удар. Время гостевого гола пришло чуть позже…

На шестой минуте Зделар выполнил диагональю пас на правый полуфланг Глебову, тот поделился мячом с Мухиным, последовал навес во вратарскую. Шунин неудачно сыграл на выходе и только поспособствовал голу в свои ворота. Вратарь хозяев смахнул мяч прямо на притаившегося сбоку Заболотного, который головой с острого угла загнал сферу в цель (0:1).

Между двумя вышеописанными эпизодами уместился и момент «Динамо», который загубил Макаров, пальнув из зоны правого инсайда гораздо выше створа. Дальше в ходе первого тайма сохранялась довольно динамичная игра. Команды не были заинтересованы застревать в середине поля, что было на руку нейтральным зрителям, а болельщиков одного и другого клуба держало в нервном напряжении.

ЦСКА при этом до перерыва получше смотрелся в атаке, но больше не реализовывал то, что создавал. На 23-й минуте Зделар явил миру сверхдальний удар из центрального круга – тут Шунин уже не сплоховал и вытянутыми вверх руками перевёл мяч на угловой. Обляков хорошо подал корнер с правого фланга Роше на ногу, а тот влёт не сумел попасть в левый угол.

Потом ещё Мухин бил вторым этажом после навеса Чалова с левого фланга – получилось выше створа. В другом эпизоде не хватило точности Набабкину. В конце тайма прибавили динамовцы, но не добились гола в раздевалку. Здорово отрабатывал в обороне Заболотный, чтобы его не обвиняли в том, что он ничего не делает на футбольном поле.

Если на старте матча быстрый гол забил ЦСКА, то ещё быстрее после перерыва отличились динамовцы. Набабкин как-то потерял концентрацию и выключился из игры, чем воспользовались караулившие его ошибку Тюкавин и Нгамалё. Первый оставил мяч второму, и Николя отправил сферу точно по назначению (1:1). С левого полуфланга атаки «Динамо» пришло это взятие ворот «армейцев».

Под влиянием локального успеха «бело-голубые» продолжили поддавливать своего соперника. Два шанса возникли у них под рубеж в час игры. Тюкавин с разворота пробил рядом со штангой, а Макаров привычно запулил мяч выше. Немного раньше Чалов, эффектно в центре поля обыграв Нгамалё, отдал затем слишком сильный пас вперёд-влево Заболотному, поэтому игровой снаряд легко достался Шунину.

Реклама


В районе 70-й минуты парочку моментов не реализовал уже ЦСКА в лице Чалова, не нашедшего способов переиграть Шунина. А минут через десять Заболотный сыграл злую шутку со своей командой. Опять-таки, отрабатывая в обороне, Антон в подкате выставил руку вверх и остановил ею удар Скопинцева. Тут пенальти – нет вопросов. Тороп не смог набрать вистов перед Акинфеевым и пропустил удар Смолова с одиннадцатиметрового в левый угол, хотя коснулся мяча (2:1).

Волевую победу в интересном матче вырвали динамовцы. Команда Марцела Лички теперь имеет в чемпионате России трёхматчевую выигрышную серию, в то время как аналогичный победный ряд подопечных Владимира Федотова прервался. Злым гением «красно-синих» стал Антон Заболотный. В прошлом туре он забил в концовке победный для ЦСКА гол против «Сочи», а здесь в дерби оперативно открыл счёт и привёз в эндшпиле победный для «Динамо» пенальти.

В добавленное время Заболотный не сумел обратно переквалифицироваться в героя из антигероя, неудачно побывав на острие в последних «армейских» атаках. ЦСКА сильно раскрылся на финишных минутах, поэтому мог пропустить третий гол на чужих контратаках. И тут уже положительно заявил о себе Тороп. Он не позволил Фомину забить плотным ударом с приличной дистанции, а потом ещё экспрессом выскочил далеко за пределы штрафной площади, чтобы без фола в подкате вынести мяч в аут из-под ног выбегавшего с ним один на один Грулёва. Акинфеев наблюдал за всем этим со скамейки.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Роман Мамедов
19 Августа 2023 в 17:28
центральный матч тура ни одного комента что за времена такие суровые Господи
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
1
2.85 3.70 2.45
Видео
17 мин
Балтика Балтика
Урал Урал
0
0
2.48 3.60 2.90
Видео
19.08.23 в 19:30
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.26 3.80 3.10
Видео
19.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Ростов Ростов
2.46 3.55 2.90
Видео
20.08.23 в 17:30
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2.36 3.45 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
17:40 · Россия. Премьер-лига
Обляков: «Неплохо играли и вели по делу, к сожалению, не удалось ничью удержать»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Леона»: «Трансфер Давилы в ЦСКА — это вопрос нескольких дней»
17:35 · Россия. Премьер-лига
​«Реал Сосьедад» надеется подписать Захаряна в субботу
17:31 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Не думаю, что юбилей Екатеринбурга является каким-то дополнительным фактором»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Сенников подвёл итоги матча «Динамо» и ЦСКА
17:30 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Меня в ЦСКА не ждёт никто»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Усиление всем нужно, даже «Манчестер Сити» усиливается в каждое трансферное окно»
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Уткин низко оценил дерби «Динамо» - ЦСКА
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Джикия объяснил, почему «Спартак» много пропускает
17:15 · Россия. Премьер-лига
Грулёв: «Мне кажется, это не весь наш потенциал»
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:58 · Россия. Премьер-лига
Вероятно, победный гол Смолова в матче «Динамо» - ЦСКА - видео видео
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Джикия: «Я бы с удовольствием выступил в Европе»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Заболотный сыграл рукой, Смолов забил пенальти, «Динамо» повело в матче с ЦСКА
16:52 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Николсон изначально не нужен был «Спартаку»
Все новости
Рекомендуем