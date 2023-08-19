​Джикия: «Я бы с удовольствием выступил в Европе»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, мечтает ли он выступить в еврокубках.

«Я бы с удовольствием выступил в Европе. И со сборной на большом турнире - тоже. Но прекрасно понимаю, что случиться это может нескоро. К тому же время идет, никто не молодеет», - сказал Джикия, чьи слова приведены на официальном сайте «Спартака».

Напомним, что из-за санкций российские клубы и сборные в настоящий момент не выступают в официальных турнирах. Так, национальная сборная России может проводить только товарищеские матчи.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 20 августа – против «Зенита» в пятом туре РПЛ на своём поле.