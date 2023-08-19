Заболотный сыграл рукой, Смолов забил пенальти, «Динамо» повело в матче с ЦСКА

Близится к концу матч пятого тура Премьер-лиги между «Динамо» и ЦСКА. За несколько минут до окончания регламентированного времени поединка динамовцы вышли вперед. Гол с пенальти забил Фёдор Смолов. Нападающий пробил на силу в левый угол ворот, и голкипер едва-едва не выручил, но всё же мяч в сетке, и «Динамо» ведет 2:1. Команда Марцела Лички набирает 10 очков и делит второе место. ЦСКА идет следом, проигрывая один балл.

Примечательно, что антигероем в моменте с первым голом стал Кирилл Набабкин, лучший игрок прошлого матча «армейцев». Пенальти назначен за игру рукой Антона Заболотного, который сегодня открыл счет. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.