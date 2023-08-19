Спортивный директор «Локомотива»: «Мы не ведём переговоров по Изидору»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов опроверг возможный уход французского нападающего Вильсона Изидора.

«Как я уже вам говорил неделю назад, у нас нет каких‑либо официальных бумаг или обращений в клуб. Мы не ведём переговоров по Изидору с кем бы то ни было, а сообщения о том, что мы уже близки к соглашению — очевидная дезинформация», — заявил функционер «железнодорожников», чьи слова приводит «Матч ТВ». Ульянов отметил, что отсутствие Изидора в предстоящем поединке против «Краснодара» будет связано исключительно с медицинскими причинами.

Напомним, что ранее появилась информация об возможном уходе Изидора в «Марсель». Вильсон выступает за «Локомотив» с 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего нападающего в шесть миллионов евро.