​Английский клуб ведёт переговоры по трансферу спартаковца Николсона

Нападающий Шамар Николсон не играл за «Спартак» в новом сезоне и может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщает The Athletic, в настоящий момент переговоры по трансферу 26-летнего Николсона ведёт английский «Уотфорд». Никаких договорённостей между сторонами пока нет.

«Уотфорд» в настоящий момент выступает в Чемпионшипе, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Англии. В двух прошедших турах «шершни» смогли раздобыть четыре очка.

Отметим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Шамара Николсона в 4,5 миллиона евро.