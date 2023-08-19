Агент Тормены назвал цели игрока в «Краснодаре»

Рафаэль Норманд, представитель защитника «Краснодара» Витора Тормены, назвал цели бразильского игрока в футболке «быков».

«У него много целей в «Краснодаре». Главное для Витора — стремиться войти в историю клуба и выиграть Кубок и чемпионат», — заявил агент футболиста в интервью изданию Sport24. Также Норманд отметил, что у его клиента были предложения не только от «Краснодара» и «Спартака», но и от коллективов из Европы и Саудовской Аравии.

Напомним, что Витор Тормена стал игроком «Краснодара» в пятницу, 18 августа. Контракт с «быками» рассчитан до 2027 года.