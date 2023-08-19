Агент Карраскаля отреагировал на слухи о переходе в «Динамо»

Родриго Лопес, представитель полузащитника столичного ЦСКА Хорхе Карраскаля, отреагировал на возможный переход в «Динамо».

«Хорхе близок к переходу в «Динамо»? У меня нет такой информации», — заявил агент колумбийского хавбека, чьи слова приводит издание Sport24.

Напомним, что ранее сообщалось о договорённости между московскими коллективами относительно трансфера Карраскаля, который ни разу не появился на футбольном поле в нынешнем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего хавбека в семь миллионов евро.