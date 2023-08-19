Только-только «Динамо» с ЦСКА начали второй тайм, как был забит быстрый гол в ворота «армейцев». У линии своей штрафной Кирилл Набабкин почему-то не сыграл в мяч, когда ему никто не мешал. В итоге Константин Тюкавин подобрал игровую сферу, заслонив ее от Набабкина, а подбежавший Николя Нгамалё метров с 10 вколотил ее в дальний угол ворот ЦСКА. Так счет стал 1:1. Напомним, что в самом начале противостояния Антон Заболотный удачно сыграл головой на добивании. Видео гола «Динамо» представляем вашему вниманию. Текстовый онлайн - на LiveResult.ru.
Чудовищная ошибка Набабкина и гол Нгамалё - видео видео
|Динамо Москва
|ЦСКА Москва
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