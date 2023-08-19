Агент: «Сейчас важнее всего то, что Тормена — игрок «Краснодара»

Рафаэль Норманд, представитель новичка «Краснодара» Витора Тормены, высказался об отказе перехода в столичный «Спартак».

«Почему выбрали «Краснодар», а не «Спартак»? Сейчас важнее всего то, что Тормена — игрок «Краснодара». Мы счастливы, что нам удалось осуществить данный переход», — заявил агент бразильского футболиста, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало об интересе «Краснодара» и «Спартака», однако сам игрок выбрал «быков» в качестве продолжения карьеры. Контракт Тормены с новым клубом рассчитан до 2027 года.