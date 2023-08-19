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«Динамо» сравняло счёт в матче с ЦСКА, также забив быстрый мяч

19 Августа 2023 • 16:15 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

В центральном матче пятого тура Премьер-лиги играют «Динамо» с ЦСКА. Футболисты Владимира Федотова повели уже на шестой минуте после удара Максима Мухина и добивания в упор от Антона Заболотного. «Динамо» ответило своим быстрым голом, понятное дело, уже после перерыва. После провала Кирилла Набабкина на фланге Константин Тюкавин подобрал мяч и отыграл на Николя Нгамалё, после чего тот поразил дальний угол ворот ЦСКА.

Счет стал 1:1, ЦСКА с 10 очками делит второе место, соперник набирает 8 пунктов и находится на пятой позиции.

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ЦСКА Москва Динамо Москва Муми Нгамалё
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