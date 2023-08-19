​Заболотный забил три гола в пяти матчах нового чемпионата России

В субботу в рамках пятого тура Российской премьер-лиги проходит московское дерби между «Динамо» и ЦСКА. Команде Владимира Федотова удалось организовать быстрый гол, автором которого стал нападающий Антон Заболотный.

Для Заболотного это уже третий гол в новом чемпионате России. Ранее 32-летний форвард расписывался в воротах «Урала» и «Сочи».

Следить за московским дерби между «Динамо» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. На текущий момент, после четырёх туров, «армейцы» имеют в своём активе девять очков, а динамовцы – семь.