​Дзюба сказал, что завидует игрокам «Локомотива»

Артём Дзюба не поможет «Локомотиву» в субботнем матче Премьер-лиги против «Краснодара». Опытный нападающий до сих пор не восстановился после повреждения. По словам Дзюбы, он завидует игрокам «Локомотива», которые могут выйти на поле.

«Тяжело такие матчи пропускать. Белой завистью завидую ребятам, потому что, мне кажется, в Краснодаре самый крутой стадион, потрясающая атмосфера», - сказал Дзюба, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

«Ну ничего, я уверен, что мы сможем вырвать», - отметил 34-летний футболист.

Матч пятого тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.