В эти минуты «Динамо» и ЦСКА играют в центральном матче пятого тура Премьер-лиги. Уже на шестой минуте команда Владимира Федотова провела размашистую атаку. Саша Зделар сильно сыграл на правый край штрафной на Кирилла Глебова, который без помех отыграл назад на открывшегося Максима Мухина, удар которого блокировал вратарь Антон Шунин. Тут же на подборе был первым Антон Заболотный и с острого угла головой смог добавить мяч в сетку, Шунин уже не смог выручить повторно.

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