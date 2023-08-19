Агент Войводы опроверг переговоры с «Локомотивом»

Игор Кало, представитель защитника итальянского «Торино» Мергима Войводы, опроверг интерес со стороны «Локомотива».

«Нет, мы не ведём переговоров с «Локомотивом», — заявил агент игрока клуба Серии А в интервью изданию «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Мергим Войвода провёл 32 матча в составе «быков», в которых отметился шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в четыре миллиона евро. Ранее игрок сборной Косово выступал за бельгийский «Стандард».