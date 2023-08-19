ЦСКА быстро открыл счёт в матче с «Динамо», отличился Заболотный

Стартовый субботний матч пятого тура Премьер-лиги, в котором «Динамо» принимает ЦСКА, ознаменовался быстрым голом. Уже на шестой минуте «армейцы» повели после результативного удара Антона Заболотного. Максим Мухин получил передачу почти от лицевой линии и пробил в касание метров с семи под перекладину. Голкипер Антон Шунин парировал угрозу, но Заболотный головой в упор добавил мяч в сетку.

При счете 1:0 ЦСКА настигает «Краснодар» на первом месте в таблице, «Динамо» делит шестую строчку. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.