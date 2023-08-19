Личка: «К сожалению, Караскаль ещё официально в команде ЦСКА»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Одна из самых обсуждаемых тем перед матчем - фигура Карраскаля. Он где, в ЦСКА или уже близко к «Динамо»?

- Официально он еще в ЦСКА.

- Вам бы хотелось видеть Карраскаля в вашей команде?

- Да, мне бы хотелось его видеть в нашей команде, но, к сожалению, он еще официально в команде ЦСКА.

- Если мы смотрим на состав вашего клуба, в очередной раз на себя обращает внимание Бессметный, который играет на правом фланге. Я думаю, что это потому что опытные игроки травмированы. Как вам игра этого парня, который пока не очень известен?

- Он старается и на тренировках уже, когда пошла подготовка, провел хорошие игры. Первая официальная хорошая встреча для него была против «Пари НН», он справился хорошо. В последнем матче ему было тяжело, но он помог команде набрать три очка, потому что забил гол. Ситуация такая же. Эли Даса в последнюю неделю работал и готовился к игре, Сергей Паршивлюк еще нет, не надо им рисковать, но на следующей неделе он тоже будет готовиться с нами. Бессмертный показывает хорошую игру, набирается опыта. У него хорошие физические качества, поэтому сегодня получает свой шанс. Посмотрим, как он будет работать. Но хорошо, что молодой игрок академии «Динамо» растет для первой команды.

- Это вы ему придумали прозвище Бес?

- Да.

- Что с ЦСКА нужно сделать вашей команде? Потому что контратаки всегда у соперника опасны. Чем для вас этот соперник опасен?

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- Характерно, что у него сильные игроки, которые хорошо умеют менять темп игры, игроки, которые придают команде интенсивности, а потом сразу переходят вперед длинным мячом, где очень хорошо работает Заболотный, который все мячи или 90% сохраняет и скидывает назад. Потом качества Чалова, Облякова, Мендеса в середине поля, Мойзеса. Это опытная команда, которая умеет играть в атаке в тяжелых матчах, как в дерби сегодня. Нам надо сегодня для победы хорошо сзади нейтрализовать быстрые контратаки. Наоборот, когда мы у мяча, будем пробовать быстрый переход, а потом посмотрим. Если будет контратака тормозиться, будем через владение мячом заходить.

- Как вам кажется, насколько ваша команда близка к оптимальному состоянию?

- Оптимально? Это когда ты идешь на первом месте, и всё идет хорошо, никаких травм. К счастью, у нас нет серьезных травм, только Сергей Паршивлюк остался. Но я думаю, у нас еще процентов 20 можем добавить. Уверен, что через матчи чемпионата и Кубка будем добавлять. Уверен, что мы можем вместе улучшить командную игру.