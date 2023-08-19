Наставник ЦСКА Федотов подтвердил трансфер Давилы

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов подтвердил согласование трансфера по форварду мексиканского «Леона» Виктору Давиле.

«Мне сказали, что все согласовано, ждём его прибытия с секунды на секунду», — приводит слова главного тренера «армейцев» «Матч ТВ». Федотов также отметил, что надеется увидеть физически готового футболиста, который будет способен помочь ЦСКА без дополнительной раскачки.

Напомним, что чилийский нападающий выступал за мексиканский «Леон» с 2021 года. В минувшем сезоне на счету 25-летнего форварда 40 матчей и 13 забитых мячей.