Игнатьев: «Уход Карраскаля никак не ослабит ЦСКА»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном уходе Хорхе Карраскаля из ЦСКА.

«Уход Карраскаля никак не ослабит ЦСКА. Мы в этом убедились. Он на начальном этапе показывал своё игровое умение, и было понятно, для чего его брали. При этом огромного стремления принести пользу команде, на мой взгляд, не подавал», — заявил эксперт в интервью «Матч ТВ». По его мнению, колумбиец оказался футболистом со слишком завышенными амбициями, при этом отметив, что «Динамо» видит в Карраскале усиление своей атакующей линии.

Напомним, что Хорхе близок к переходу в другой московский коллектив, а все формальности между ЦСКА и «Динамо», по информации СМИ, уже согласованы. В нынешнем сезоне 25-летний колумбиец, чью стоимость портал Transfermarkt оценивает в семь миллионов евро, на поле не выходил.