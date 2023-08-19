Федотов: «Глупо было бы задействовать атакующих игроков «Динамо» в оборонительном футболе»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Матч «Динамо» - ЦСКА. Главная тема для болельщиков - это Карраскаль. Где он сейчас находится, у вас или уже там, в «Динамо»?

- У нас главная тема - игра с «Динамо», и мы всеми мыслями там. Вчера была предыгровая тренировка. Мы готовили, что он сегодня, возможно, поможет команде. Но по причине мышечных спазмов он не принимал участие в тренировке. Дальнейший ход событий я пока говорить не могу, не знаю всех тонкостей и нюансов.

- ЦСКА уже точно без Зайнутдинова. Для вас это тоже, наверное, разновидность головной боли, потому что нет приобретений. Еще один игрок ушел.

- Я и сказал, что грустно расставаться с такими футболистами. Это прекрасный человек и великолепный футболист, но такова природа фцтбола, это новый вызов. Были планы у самого Бактиёра попробовать себя в другом чемпионате, и здесь мы пошли навстречу. Да, немножко опоздали по ряду причин с его заменой.

- Когда увидим чилийского нападающего, который уже решил все финансовые вопросы с той командой?

- Да, как мне сказали, всё согласовано, ждем его прибытия с секунды на секунду. Но заявить на этот матч, конечно, его не успеем, но надеемся, что Виктор приедет в хорошей форме, тренированный и без раскачки, как и прежние футболисты, профессиональные, включится и будет нам помогать.

- Сегодня соперник у вас «Динамо» с новым главным тренером, сейчас работает Личка, акцент на атакующий футбол. Не всегда здорово в защите. Какие подходы к этой команде сегодня заготовили?

- «Динамо» другим и не знали, всегда было желание атаковать, забивать, тем более, с такой классной группой атаки. Глупо было бы их задействовать в оборонительном футболе. Да и такого, наверное, уже нет, что футбол оборонительный и атакующий. Наверное, это симбиоз, сбалансированный футбол. Понимали, готовились, что команда хорошо использует пространство, но это все видели и без нас.