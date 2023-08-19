Корнеев подвёл итог матча между «Рубином» и «Крыльями Советов»

Бывший игрок «Фейеноорда» и «Барселоны» Игорь Корнеев оценил итоги матча пятого тура РПЛ между «Рубином» и «Крыльями Советов».

«Если брать целый матч, то «Рубин» наиграл на победу. Со стороны показалось, что они больше сделали, чтобы выиграть. В защите у «Крыльев» полная беда», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, самарский коллектив ярко стартовал в нынешней кампании РПЛ, однако такой результат выше возможностей подопечных Игоря Осинькина.

Напомним, что «Рубин» одержал первую победу в текущем розыгрыше чемпионата, обыграв в домашнем поединке «Крылья Советов» со счётом 2:1. Самарцы находятся на пятом месте, набрав восемь баллов.