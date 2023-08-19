​В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева в составе

В субботу ЦСКА проведёт дерби против «Динамо» в рамках пятого тура чемпионата России. В состав «армейцев» не попал голкипер Игорь Акинфеев. Комментарий на этот счёт дал врач московского клуба Эдуард Безуглов.

«Акинфеев и Гайич могли принять участие в игре, но учитывая ряд факторов, связанных с будущими играми и прошедшими сроками восстановления тренерский штаб решил не рисковать», - сказал Безуглов на видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА в «Телеграме».

Безуглов отметил, что в ближайшее время Акинфеев и Гайич вернутся к тренировкам в общей группе.

Матч «Динамо» - ЦСКА стартует в 15:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.