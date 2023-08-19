Личка прокомментировал возможный переход Карраскаля в «Динамо»

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка прокомментировал возможное подписание хавбека ЦСКА Хорхе Карраскаля перед «братским дерби».

«Да, мне бы хотелось видеть Карраскаля. Но, к сожалению, он как бы ещё официально в команде ЦСКА», — заявил чешский специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что ранее появилась информация о договорённости между ЦСКА и «Динамо» колумбийского полузащитника.Хорхе Карраскаль выступал в футболке «армейцев» с 2022 года. В текущем сезоне игрок ни разу не появился на поле. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего хавбека в семь миллионов евро.