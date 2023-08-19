Ловчев: «Нервозность Дзюбы начинает дурно влиять на «Локомотив»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил влияние поведения нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы на игру команды.

«Нервозность Дзюбы начинает дурно влиять на всю команду. И получается, что «Локомотив», который так восхищал всех в весенней части прошлого сезона, сейчас вдруг становится непохожим на самого себя. Их же «Крылья Советов» в матче предыдущего тура в Черкизово просто «возили», как принято говорить, мордой об асфальт», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью «Плеймейкеру». По его мнению, в игре «железнодорожников» многое завязано именно на действиях Артёма, что может влиять на выступления «Локо» как в лучшую, так и в худшую сторону.

Напомним, что следующим соперником подопечных Михаила Галактионова станет «Краснодар». После четырёх матчей на счету «Локомотива» пять баллов и десятое место в турнирной таблице РПЛ.