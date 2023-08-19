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​Захарян успешно прошёл обследование в «Реал Сосьедаде»

19 Августа 2023 • 14:19 Комментировать (1)

В ближайшее время «Реал Сосьедад» объявит о переходе в свои ряды Арсена Захаряна. Полузащитник уже прошёл медицинское обследование, о чём сообщил генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров.

«По моей информации, Захарян удачно прошёл медосмотр», - сказал Пивоваров журналистам.

В субботу «Динамо» проведёт домашний матч пятого тура чемпионата России против ЦСКА. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что за трансфер 20-летнего Захаряна «Динамо» получит 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Павел Пивоваров Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Leonardis
19 Августа 2023 в 14:28
толку не будет...
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