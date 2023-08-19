Ловчев оставил прогноз на матч «Краснодара» и «Локомотива»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев оставил прогноз на матч пятого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом».

«Думаю, будет ничья с голами – 1:1», – заявил участник ЧМ-1970, чьи слова приводит «Плеймейкер». По мнению экс-игрока сборной СССР, «быки» в предстоящей встрече пройдут первый серьёзный тест в нынешнем сезоне, отметив также хорошую совместимость игроков «Краснодара» и тренера Владимира Ивича. Что же касается москвичей, то, по словам Ловчева, «Локомотив» находится в нервозном состоянии из-за очередного скандала с Артёмом Дзюбой.

Напомним, что лидер турнирной таблицы РПЛ «Краснодар» примет «Локомотив» сегодня, 19 августа. Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени.