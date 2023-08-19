Ловчев: Поставлю на победу ЦСКА над «Динамо»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оставил прогноз на матч пятого тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

«Поставлю на победу армейцев. При этом забьют почти наверняка обе команды: всё же у «Динамо» есть Тюкавин и Федор Смолов, и кто-то из них, думаю, сможет забить ЦСКА. Но у «красно-синих» сумма мастерства игроков выше, чем у динамовцев», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Плеймейкер».

По мнению Ловчева, «Динамо» не станет слабее с уходом Арсена Захаряна, отметив также большие проблемы «армейцев» со скамейкой. Тем не менее Евгений считает, что подопечные Владимира Федотова выиграют со счётом 2:1.

Напомним, что «братское дерби» пройдёт сегодня, 19 августа, на «ВТБ Арене». Стартовый свисток назначен на 15:00 по московскому времени.